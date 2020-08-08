شكرا لقرائتكم خبر لا وجود لنترات الأمونيوم بميناء عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، عادةً ما نشر بهذا الشأن تحريفا وتزييفا للحقائق.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «إنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية تصنيفا رقم واحد، وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين، والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة».
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