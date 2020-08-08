شكرا لقرائتكم خبر السيول تقود اليمنيين لموجة نزوح جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل لوقف التجريف الحضاري الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليم، والتي لا يمكن تعويضها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تعرض عدد من منازل وأسوار مدينة صنعاء القديمة للانهيار في ظل توقف أعمال الترميم والصيانة الدورية لهذه المناطق الأثرية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جزءا من السور الجنوبي لمدينة صنعاء القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1986 وعاصمة الثقافة العربية وقبلة السياح من مختلف الجنسيات، وعددا من منازل المدينة انهارت أمام أعين سكانها الذين عجزوا عن فعل شيء سوى توثيق لحظات الانهيار، محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تعرضت لها مواقع للتراث العالمي، جراء توقف جميع أعمال الترميم منذ الانقلاب، وتعليق أنشطة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث نتيجة الضغوط والابتزاز.

وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن «الآلاف من الأسر النازحة بسبب الصراع والتي تعيش في مأوى موقت، اضطرت للنزوح مجددا بسبب السيول».

وأكد أن «البرنامج قام بتوزيع الحصص الغذائية للاستجابة الفورية للأسر في مأرب، وسيتم الوصول لمناطق إضافية في الأيام المقبلة، ويتم إعطاء الأولوية في توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضررا من السيول».

ولقي نحو 100 شخص حتفهم، خلال الأيام الماضية، جراء السيول التي ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.

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ميدانيا، تمكنت القوات المشتركة من تفكيك ألغام لميليشيات الحوثي جرفتها السيول في مدينة حيس، جنوب الحديدة. وقال مصدر في القوات المشتركة، إن الفرق الهندسية التابعة للواء (11عمالقة) قامت بتفكيك ألغام جرفتها السيول في قرية بيت مغاري غرب حيس، وتمكنت الفرق الهندسية من تفكيها بنجاح من أجل سلامة المواطنين وتأمين الطرقات.

وعلى وقع الانتهاكات والتصعيد العسكري المستمر من قبل الانقلابيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة الساحلية، قالت قوات ألوية العمالقة في بيان «إن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 342 خرقا للهدنة الأممية في المحافظة خلال أسبوع منذ 31 يوليو الماضي وحتى 6 أغسطس الحالي».

ولفت البيان إلى سقوط أب واثنين من أطفاله قتلى إثر انفجار عبوة ناسفة في الدريهمي، جنوب الحديدة، بينما أصيبت طفلة نازحة بجروح خطيرة بانفجار جسم متفجر من مخلفات الحوثيين جنوب التحيتا، إضافة إلى أن انتهاكات الحوثيين تسببت بحالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم وتعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية، وحرمانهم من الابتهاج بفرحة العيد وممارسة طقوسه.

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