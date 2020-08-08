شكرا لقرائتكم خبر 43 قتيلا سوريا في انفجار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت السفارة في بيان إن العدد المعلوم من القتلى السوريين جراء الانفجار وصل حتى الآن إلى 43، في حصيلة غير نهائية.
وأضافت أنه استمرارا للجهود التي تبذلها لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، فقد قامت بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعض القتلى إلى سوريا والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 قتيلا سوريا في انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.