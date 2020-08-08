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43 قتيلا سوريا في انفجار بيروت

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السفارة السورية في بيروت أمس أن 43 قتيلا سوريا سقطوا جراء الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت السفارة في بيان إن العدد المعلوم من القتلى السوريين جراء الانفجار وصل حتى الآن إلى 43، في حصيلة غير نهائية.

وأضافت أنه استمرارا للجهود التي تبذلها لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، فقد قامت بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعض القتلى إلى سوريا والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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