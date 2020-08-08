مقتل أحد عناصر قوات الأمن باشتباكات «بيروت»

أكدت قوى الأمن الداخلي في لبنان مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت. وذكرت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عنصر الأمن القتيل لقي مصرعه جراء اعتداء "عدد من القتلة المشاغبين" عليه، وذلك خلال قيامه بـ"عملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق "لو غراي".

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