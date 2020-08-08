أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت ارتفعت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “حصيلة انفجار مرفأ بيروت، بلغت الى حدود اليوم 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح”.
وأضافت أن “عدد المفقودين يبلغ 21 شخصا”.
وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، ليلة دامية جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. ارتفاع قتلى انفجار بيروت إلى 158 شخصا و21 مازالوا ضمن المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.