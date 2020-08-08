لبنان.. ارتفاع قتلى انفجار بيروت إلى 158 شخصا و21 مازالوا ضمن المفقودين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت ارتفعت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “حصيلة انفجار مرفأ بيروت، بلغت الى حدود اليوم 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح”.

وأضافت أن “عدد المفقودين يبلغ 21 شخصا”.

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وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، ليلة دامية جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.