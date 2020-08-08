تفاديا لانتشار فيروس كورونا.. سلطات جهة العيون تعلن إغلاق ميناء المدينة

أعلنت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم السبت، أنه تقرر إغلاق ميناء العيون “إلى إشعار آخر”، وذلك تفاديا لموجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وأنهت الولاية في إعلان لها، إلى “علم أرباب مراكب الصيد والبحارة العاملين بها، أنه نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها المدينة نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، وتفاديا لموجة ثانية من الجائحة المذكورة فقد تقرر إغلاق ميناء العيون إلى إشعار آخر”.