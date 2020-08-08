باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سارا من مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى جاهزيته لخوض مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر مبابي صورة عبر حسابه على "تويتر"، يشير فيها إلى أنه بحالة جيدة، ويستعد للسفر إلى البرتغال رفقة فريقه.

ويلتقي الفريق الباريسي مع أتالانتا، يوم الأربعاء المقبل.

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ويتعافى مبابي من إصابة بالتواء في كاحل القدم اليمنى، تعرض لها في مباراة سانت إيتيان، بنهائي كأس فرنسا، يوم 24 تموز/يوليو الماضي.

وأشار توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، في وقت سابق، إلى أنه لم تتحدد بعد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة، ملمحا إلى احتمال وضعه على مقاعد البدلاء.

وصعد بي إس جي لدور الثمانية بدوري الأبطال، متفوقا على بوروسيا دورتموند (3-2) في مجموع الذهاب والإياب.