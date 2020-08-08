طمرة: وفاة يوسف خطيب متأثرا بجراحه إثر حادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجعت مدينة طمرة، بوفاة الشاب يوسف صالح خطيب في الأربعينيات من عمره متأثرا بجراحه الخطيرة بعد تعرضه لحادث طرق قبل نحو أسبوع جنوب البلاد.
وأقر الطاقم الطبي في المستشفى الذي أحيل إليه المصاب وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
وفي التفاصيل، فإن الفقيد تعرض لحادث طرق خلال توجهه برفقة أفراد عائلته لقضاء رحلة استجمامية في فترة عيد الأضحى المبارك جنوب البلاد.
هذا، وترك المرحوم وراءه زوجة ثاكل وولدين.
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