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عاجل.. وفاة شرطي لبنان في اشتباكات وسط بيروت 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

كشفت المتحدث باسم الشرطة اللبنانية في بيروت، في نبأ عاجل منذ قليل، مصرع شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

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