شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس الوزراء اللبناني يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب،اليوم السبت، إنه سيقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى الوقت الذى تدور فيه اشتباكات بين محتجين والشرطة اللبنانية خارج مقر البرلمان .





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