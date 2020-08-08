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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي : "لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي ... وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء!".
وتعرض تركي آل الشيخ لتدهور مفاجئ في حالته الصحية خلال الأيام الماضية وسافر إلي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودخل المستشفي هناك للخضوع لبعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته.
يذكر أن آل الشيخ سافر عدة مرات في رحلات علاجية إلي الولايات المتحدة الأمريكية حيث خضع لعدة عمليات جراحية هناك.
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