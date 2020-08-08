الجزائر تسجل 11 وفاة و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 8 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات .1293



وأعلن جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، تسجيل 538 إصابة جديدة بزيادة 9 إصابات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 34 ألفا و.693 كما كشف فورار عن تعافي 416 حالة جديدة، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 24 ألفا و.83 فيما يتواجد 62 مريضا في العناية المركزة.