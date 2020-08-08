شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المحتجين يقتحمون وزارة الخارجية اللبنانية والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية. كما أحرق المحتجون أيضا صورة للرئيس ميشال عون.

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