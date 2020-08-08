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شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المحتجين يقتحمون وزارة الخارجية اللبنانية والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية. كما أحرق المحتجون أيضا صورة للرئيس ميشال عون.
وقال أحد المحتجين في مكبر صوت "نحن باقون هنا ندعوا الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".
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