شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من المتظاهرين يقتحمون مبنى وزارة الخارجية في بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 اقتحمت مجموعة من المتظاهرين بينهم عسكريون متقاعدون السبت مقر وزارة الخارجية في محلة الأشرفية في شرق بيروت، معلنين اتخاذه "مقراً للثورة".

وقال المتحدث باسمهم العميد المتقاعد سامي رماح للصحافيين في بيان تلاه "من مقر وزارة الخارجية الذي اتخذناه مقراً للثورة، نطلق النداء إلى الشعب اللبناني المقهور للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين".

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