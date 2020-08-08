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مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 أغسطس 2020

استهدفت مليشيات الحوثي، اليوم السبت، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.

 

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وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية بعدد من قذائف الهاون الثقيلة تساقطت بالقرب من منازل المواطنين، مما خلفت حالة من الهلع في أوساط المواطنين.

 

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما تتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية.  .

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