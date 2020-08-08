شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إن عدد قتلى الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء ارتفع إلى 158 قتيلا.

وأضاف أن عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب ولا يزال هناك 21 مفقودا.

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