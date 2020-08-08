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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب لبنان يعلق المشانق لحسن نصر الله في وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
شهد محيط البرلمان اللبناني، حالة من التوتر والمواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن حيث رشق محتجون القوى الأمنية بالحجارة ، فيما ردت القوى الأمنية على المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيراً عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً وجرح الآلاف من المتظاهرين وقاموا بإزالة الأسلاك الشائكة في وسط بيروت.
وعبر المحتجون في وسط بيروت عن غضبهم وقاموا بتعليق عدة مشانق رمزية، وضعوا فيها مجسمات مصورة لحسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله الإرهابية وساسة آخرين ، تعبيراً عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.
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