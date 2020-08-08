شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..حريق ضخم يلتهم عشرات السيارات على الطريق الدائري بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
شهد الطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة، اندلاع حريق ضخم بعدد من السيارات، عقب انفجار شاحنة نقل للمواد البترولية، بعد إنقلابها إثر اصطدامها مع مركبة أخرى.
وتسبب الحادث في تفحم عدة سيارات وإصابة أشخاص تم نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن “الحريق اشتعل إثر حادث تصادم أدى إلى انفجار سيارتين” وتم إغلاق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.
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