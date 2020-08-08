شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يقترح إجراء انتخابات مبكرة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب اليوم السبت إنه سيقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى الوقت الذى تدور فيه اشتباكات بين محتجين والشرطة اللبنانية خارج مقر البرلمان .

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