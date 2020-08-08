شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الغضب مستمرة.. اقتحام الخارجية اللبنانية وسقوط 142 جريح والان نبدء بالتفاصيل
اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين مساء اليوم السبت مبنى وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، وأعلنوا مبنى الوزارة مقراً للثورة.
ودخل المحتجون من ضمنهم ضباط وعسكريون متقاعدون على رأسهم العميد المتقاعد سامي الرماح، والعميد المتقاعد جورج نادر، ورفعوا لافتة كبيرة على المبنى كتب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، وأخرى كتب عليها "بيروت مدينة الثورة". وهتف المحتجون " ما بدنا سلاح بلبنان" إلا سلاح اللبناني".
وأعلن الصيب الأحمر اللبناني إصابة 110 أشخاص خلال المظاهرات ونقل 32 للمستشفيات.
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