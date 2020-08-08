شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تفرض ارتداء الكمامات مع تزايد حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت إن وضع كمامة سيكون أمرا إجباريا في المناطق المزدحمة من العاصمة اعتبارا من يوم الاثنين مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وقالت سلطات باريس في بيان إن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.
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