شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تخفف بعض القيود وتقلل ساعات الحظر والان نبدء بالتفاصيل

قالت الجزائر اليوم السبت إنها ستخفف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك عن طريق تقليل ساعات حظر التجول الليلي ورفع بعض القيود على التنقل بين الولايات والسماح بإعادة فتح المساجد الكبيرة.

وسجلت الجزائر 34155 حالة إصابة بفيروس كورونا و1282 وفاة.

وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة تشمل رفع قيود السفر بين 29 ولاية اعتبارا من التاسع من أغسطس وحتى نهاية الشهر، كما سيجري خلال الفترة نفسها تقليل ساعات حظر التجول في تلك الولايات ليكون في الفترة من 11 مساء إلى السادسة صباحا، بدلا من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا.

وأصبح بإمكان المساجد التي تسع لأكثر من ألف مصل إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 15 أغسطس آب مع استمرار حظر صلاة الجمعة.