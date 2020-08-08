شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات إلى لبنان جراء انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إقلاع طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.

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