شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد حظر التجول الجزئي بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم السبت تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي بسبب تفشي فيروس كورونا حتى منتصف الشهر الجاري . وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة قررت تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي بسبب تفشي فيروس كورونا حتى منتصف الشهر الجاري وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بإجراءات الحظر التام". وأوضح أن "الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة سيكون بنسبة 25 بالمئة ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة". وتعلن السلطات العراقية بشكل شبه أسبوعي تطبيق إجراءات حظر التجوال الجزئي على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 144الف عراقي فيما تجاوز عدد الوفيات 5000حالة وفاة في أرجاء البلاد.

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