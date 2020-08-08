شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الوفيات بالبرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف اليوم السبت، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.

وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير شباط. وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفا، ثم خلال 50 يوما فقط حصدت 50 ألفا أخرى.

واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس. والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي التي يقول الخبراء إنها ضرورية لكبح انتشار المرض لكن الرئيس يعارضها.