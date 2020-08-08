اندلاع الحرائق ببيروت على وقع اشتباكات بين متظاهرين والأمن

الخليج 365السبت 2020/8/8 08:25 م بتوقيت أبوظبي
اندلعت عدة حرائق وتصاعدت أعمدة الدخان بالعاصمة اللبنانية، السبت، وذلك خلال اشتباكات متظاهرين مع قوات الأمن، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف.
واندلع حريق بمدخل أحد فنادق بيروت، مساء السبت، بوسط العاصمة وذلك خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.
وقتل عنصر من قوات الأمن اللبنانية إثر سقوطه داخل فندق لو غراي بوسط العاصمة بيروت، الذي اندلع فيه الحريق.
وأسفرت الاشتباكات أيضاً عن إشعال النيران في سيارة إطفاء، وذلك ما تصاعد أعمال العنف التي أسفرت عن إصابة ما يقرب من 142 شخصا بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
واقتحم متظاهرون لبنانيون، في وقت سابق السبت، مقر وزارة الخارجية في مدينة الأشرفية، احتجاجا على الوضع السياسي وانفجار مرفأ بيروت.
وخرجت تظاهرة عصر اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.
ونشبت اشتباكات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بين المتظاهرين، وقوات الأمن التي بدأت في استخدام الرصاص الحي، والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العديد من اللبنانيين.
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