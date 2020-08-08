شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة شرطي لبناني في اشتباكات وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت المتحدث باسم الشرطة اللبنانية في بيروت، في نبأ عاجل منذ قليل، مصرع شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.



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