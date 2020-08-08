ليبيا تسجل قفزة مفاجئة في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت ليبيا قفزة مفاجئة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في يوم واحد، في بلد مزقته الحرب وأضعفت قدراته الطبية لاحتواء الوباء.



وذكرت الإحصاءات الرسمية أن عدد الحالات المصابة بعموم البلاد تجاوز 5 آلاف حالة، بعد تسجيل 200 إصابة جديدة خلال يوم الجمعة فقط.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس، إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 5.079 حالة، منها 4.320 حالة نشطة.

وأضاف المركز، في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في طرابلس وصل إلى 72 حالة، منها 63 حالة جديدة.

وأشار إلى تسجيل 8 حالات شفاء في مدن زليتن ومصراتة وصرمان وترهونة، وبهذا ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 660 حالة، في عموم البلاد.

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في المقابل، أعلن المركز تسجيل حالة وفاة واحدة في طبرق (شرق ليبيا)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 108 حالات.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة في مصراتة (غرب ليبيا): إن المدينة سجلت منحنى تصاعديا خطيرا لانتشار الفيروس.

وأضافت أن مصراتة سجلت الأسبوع الماضي 55 إصابة جديدة، بينها حالة واحدة لشخص غير ليبي.

وطالبت اللجنة كافة المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي، وعدم إقامة المآتم والأفراح.

وأشارت إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد؛ للحديث بشكل مفصل حول آخر تطورات الوضع الوبائي.