شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المحتجين يقتحمون وزارة الخارجية اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية. كما أحرق المحتجون أيضا صورة للرئيس ميشال عون.



وقال أحد المحتجين في مكبر صوت "نحن باقون هنا ندعوا الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

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