شاهد .. اللبنانيون ينصبون مشانق رمزية لحسن نصر الله ونبيه بيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نصب متظاهرون لبنانيون، اليوم السبت، مشانق رمزية لأمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بيري، على خلفية الإنفجار العنيف الذي شهدته العاصمة بيروت .



وتوفد المئات إلى وسط بيروت للمطالبة بالمحاسبة، ورحيل الحكومة. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الحكومة حسان دياب والجمهورية، كما هتفوا ضد حزب الله واصفين إياه بالإرهابي.

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وارتفعت المطالبات بتحقيق دولي في الكارثة التي هزت بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، مخلفة 158 قتيلاً وعشرات المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.

فمن حزب الكتائب الذي أكد مطالبته بتحقيق دولي، إلى حزب القوات اللبنانية (الحزبان مسيحيان)، مروراً بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ونواب كتلة المستقلة (المحسوبة على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري)، تعالت الأصوات مؤكدة عدم ثقتها بالتحقيق الذي تجريه الحكومة والأجهزة القضائية المختصة في انفجار مرفأ بيرو