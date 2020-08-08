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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 129 وفاة جديدة بكورونا بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا، اليوم السبت، وفاة 129 مصاباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مقر هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، فقد تم تسجيل 129 حالة وفاة جديدة بوباء "كوفيد19-" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 14854 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد،بحسب قناة "روسيا اليوم".
كذلك سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية 5212 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 882347 إصابة.
وروسيا الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والحادية عشرة من حيث عدد الوفيات جراء تفشي الوباء.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوز عدد المصابين بالوباء حول العالم 19.2 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 724 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 12 مليون آخرين.
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