شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 1079 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل الجمعة إنها سجلت 50230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1079 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و 962 ألفا و442 إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 99572 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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