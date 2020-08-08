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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: 472 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الكويت تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 71199 حالة، ورصد 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 474 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أن حالات الإصابة الـ 472 تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919 حالة.
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