لحظات الرعب في «انفجار بيروت» .. ما لم تسجله عدسات التليفزيون

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لـ"مشهد رهيب" داخل إحدى متاجر الأثاث في العاصمة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت. وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة لحظة الانفجار بشكل لا يصدق، فيما كان الموظفون في المتجر سالمين. ورصدت كاميرات المراقبة لحظات من الذعر وشدة الانفجار على من كانوا داخل المتجر، فيما لا يعرف بعد حالتهم الصحية.

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