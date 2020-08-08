«لبنان يشتعل» .. إقتحام وزارة الخارجية وحرق صورة الرئيس

قال شهود إن عشرات المحتجين دخلوا مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، وهم يرددون هتافات ضد الحكومة والمؤسسة السياسية وفقا لصحيفة أخبار اليوم المصرية .

وفي التفاصيل ، أحرق المحتجون أيضًا صورة للرئيس ميشال عون.

وقال أحد المحتجين في مكبر صوت "نحن باقون هنا ندعو الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".