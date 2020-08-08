تحذير من «قنبلة موقوتة» في ميناء عربي تهدد بكارثة

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من "قنبلة موقوتة" تهدد بحدوث كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في أحد الموانئ العربية بعد حادثة انفجار ميناء مرفأ بيروت.

وحذرت الصحيفة من مخاوف كبيرة تطال اليمن نتيجة ناقلة النفط العملاقة "صافر" التي ترسو على سواحل مدينة الحديدة منذ حوالي 5 سنوات تقريبًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد الباخرة بوضعها الحالي من الممكن أن يتسبب، في حال تسرب النفط منها، بكارثة "أكبر تسرب نفطي على الإطلاق في العالم" وأضرار بيئة لا يمكن أن توصف.

وبينت الصحيفة أن الناقلة اليمنية سيتسرب منها حوالي أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة النط في حادثة "إكسون فالديز" [دمر تسرب نفط إكسون فالديز الذي حدث عام 1989 شاطئ المحيط بمضيق الأمير ويليام]، والتي خلفت آثارًا كارثية من شأنها أن تعطل ممر البحر الأحمر وتدمر اقتصادات إقليمية.

واعتبرت الصحيفة أن الناقلة بمثابة "قنبلة موقوتة"، تشبه نترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناء بيروت، لأن تخزين النفط لفترات طويلة من دون تهوية يمكن أن يسبب انفجارًا كبيرًا، بحسب الخبراء.