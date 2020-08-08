مراكز صحية في ألمانيا تتلقى تهديدات بوجود قنابل

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برلين: قالت الشرطة الألمانية السبت إن تهديدات بوجود قنابل وجهت إلى السلطات الصحية في أنحاء ألمانيا خلال الليل علما أن عمليات البحث لم تكشف حتى الآن أي مواد مريبة.

وتم إخلاء مكاتب هيئة الصحة المحلية في أولبه في ولاية شمال الراين غرب فستفاليا موقتا في وقت متقدم من ليل الجمعة بعد تلقي تهديد مماثل.

وأعطيت إشارة الامان بعد تفتيش قام به شرطيون وكلاب بوليسية.

كذلك، تلقت السلطات الصحية في مدينة كولونيا مكالمة هاتفية تهديدية، رغم أن الشرطة قالت إنها لا تعتبرها جدية.

وبشكل منفصل في مدينة أنسباخ في بافاريا، تم إخلاء العديد من المنازل خلال الليل بعدما تلقت الشرطة مكالمة تزعم وجود تهديد وشيك لمكتب هيئة الصحة المحلية.

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وفي يوليو، أخليت محاكم محلية في ألمانيا بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

لكن لم يتم العثور على أي شيء ملموس في عمليات التفتيش كما لم يتم إجراء أي توقيفات.

وتستمر محاكمة متهم بإرسال أكثر من 100 رسالة يمينية متطرفة إلى سياسيين وصحافيين ومسؤولين بين أكتوبر 2018 وأبريل 2019.

وكانت التهديدات قد دفعت إلى عمليات إخلاء، بما فيها إخلاء محطة القطار الرئيسية في لوبيك ومكتب الضرائب في غيلسنكيرشن.

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