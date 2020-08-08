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كاراكاس: حكمت محكمة فنزويلية بالسجن 20 عاماً على جنديين أميركيين سابقين موقوفين في فنزويلا لمحاولتهما القيام بـ"توغّل" مسلّح في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عبر البحر في مايو بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن المدعي العام.
وكتب المدعي العام طارق وليام صعب في تغريدة ليل الجمعة السبت أن لوك ألكسندر دينمان وأران بيري "اعترفا" بأنهما مذنبان بتهمة "التآمر، وبتكوين عصابة (إجرامية) وبتجارة أسلحة وإرهاب" وحُكم عليهما بالسجن "20 عاماً".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على أميركيين اثنين بالسجن 20 عاماً في فنزويلا بتهمة "توغل مسلح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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