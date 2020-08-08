شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. كيف يدلى مصريو الخارج بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس، عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربعة أيام المقبلة، مؤكدا أن المجلس سيكون فى حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، للتأكد من الأداء الإعلامى ومطابقته لجميع المعايير التى وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التى قد تواجه الإعلاميين والصحفيين فى التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات. "الأعلى للإعلام" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى بانتخابات الشيوخ

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه استمرارا لجهود المجلس في متابعة تنفيذ أهداف الخطة المنوط بها وفقا للقانون، خاصة فيما يتعلق بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فقد أنهى فريق عمل مدربى المجلس المرحلة الأولى من برنامج إعداد مدربي منظمات المجتمع المدني دعما لدورها الهام في متابعة الانتخابات بما يتفق والمعايير الدولية.

"القومى لحقوق الإنسان" ينتهى من البرنامج التدريبى الأول حول انتخابات الشيوخ

نقابة الصحفيين تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم. Advertisements

تعقد النقابة العامة للمحامين، بعد غدا الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية، لمحامى، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، الوادى الجديد.

"المحامين" تعلن عقد جلسة حلف اليمين لأعضاء الصعيد الاثنين القادم

برلمانى يناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين الخاضعين للقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سرعة التقدم بطلبات التصالح، خاصة وأن التشريع من المزمع أن ينتهتى تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل، مما يعنى ضرورة استغلال الوقت والتقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا.

كيف يدلى المصرى بالخارج بصوته فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ تنطلق غداً الأحد أولى أيام اقتراع المصريين بالخارج، والتى تستمر حتي يوم 10 أغسطس، فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية من جديد، وذلك فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات صارمة لجرائم تعطيل سير العملية الانتخابية في صورها المختلفة. وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

قانون الحقوق السياسية..5سنوات حبس لمن يستخدم الترويع للتأثير بسير الانتخابات