شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد المنظمة لعمل متابعى منظمات المجتمع المدنى فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلا ارشاديا لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بجمهورية مصر العربية، تضمن كلمة لرئيس الهيئة والقواعد المنظمة للمندوبين والوكلاء داخل اللجان والقواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية قبل بدء الاقتراع وأثناء عملية الاقتراع وإجراءات الفرز والإجراءات المتخذة حيال أوراق وأدوات العملية الانتخابية.

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وتضمنت القواعد المنظمة لعمل المندوبين والوكلاء والمتابعين داخل اللجان، ما يخص المتابعين، يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز و إعلان الحصر العددى للأصوات ويسمح لمتابعى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والهيئات الدولية الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة العملية الانتخابية وفقا للضوابط التى قررتها الهيئة دون التدخل فيها بأى شكل من الأشكال.

وشددت الضوابط على ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة ولرئيس اللجنة تقليصها فى حالة التزاحم وأن يكون الحضور فى مرحلة الفرز من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة دون التقيد بمدة النصف ساعة، ويسمح بدخول مترجم مرافق للمتابع الدولى على أن يكون حاملا لتصريح صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.