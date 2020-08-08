شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس، عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربع أيام المقبلة، مؤكدا أن المجلس سيكون فى حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامى ومطابقته لجميع المعايير التى وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التى قد تواجه الإعلاميين والصحفيين فى التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق المجلس على خطة التدريب التى وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدى والتى تتناول تصور لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها، واتفق أعضاء المجلس أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين، وأيضاً ستشهد تعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، واقترح بعض الأعضاء الاستعانة بشخصيات إعلامية عالمية من الخارج لتقديم دورات تدريبية للإعلاميين المصريين.

كما قرر المجلس إطلاق جائزة كبرى فى الصحافة والإعلام على المستوى العربى والدولى لأفضل إعلامى – أفضل مقدم برامج – أفضل مقال صحفى وأفضل تغطية صحفية وإعلامية، ووافق المجلس على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى إقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية فى رمضان القادم، فى ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.