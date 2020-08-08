شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينتهى من البرنامج التدريبى الأول حول انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه استمرارا لجهود المجلس في متابعة تنفيذ أهداف الخطة المنوط بها وفقا للقانون، خاصة فيما يتعلق بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فقد أنهى فريق عمل مدربى المجلس المرحلة الأولى من برنامج إعداد مدربي منظمات المجتمع المدني دعما لدورها الهام في متابعة الانتخابات بما يتفق والمعايير الدولية.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن الدورات التدريبية شملت محافظات" أسوان، اسكندريه، الاسماعيلية"، وأنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الدورات وفقا البرنامج المخطط له النطاقات الإقليمية التالية:

_ دورة بني سويف وتضم "أسيوط. المنيا.الفيوم"

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_ دورة الدقهلية وتضم "الغربية. الشرقية. المنوفية"

_ دورة القاهرة تضم "الجيزة. والقليوبية"

وذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات وتنمية قدرات واساليب وطرق التدريب في متابعة العملية الانتخابيه، متابعا :"هذا ويستمر المجلس في تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقره الرئيسى و المتصلة بفروعه فى مختلف المحافظات لمتابعة الانتخابات".