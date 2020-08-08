"الوطنية للصحافة" تناقش ما رصدته غرفة عمليات الهيئة بشأن انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، اجتماعا لها برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز ومروة السيسى. Advertisements وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع ناقش ما تم رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية عن ما تناولته الصحف القومية والبوابات الالكترونية التابعة لها للأعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابية، مؤكدة أن الغرفة تناولت أهمية قيام الصحف القومية والبوابات الالكترونية بتحفيز المواطنيين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التى تمثلها الغرفة النيابية الثانية وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنيين. وطالبت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالاصدارات القومية لتذليل أى عقبات مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

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