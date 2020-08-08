شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى 11 و 12 اغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

و أوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:

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( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)

ومن الجهاز الإدارى بالنقابة :

(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)