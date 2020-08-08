اخبار العالم

نقابة الصحفيين تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم. 

 

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى  11 و 12 اغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

 

و أوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام  الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:

 

Advertisements

( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) 

 

ومن الجهاز الإدارى بالنقابة :

 

(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا