شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لإثبات قدرة الشباب وضمان مستقبلهم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، المواطنين بالحرص على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابى.

وأكدت فى بيان لها، أن هذه الانتخابات سوف تعطى دفعة كبيرة للمشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب، مشيرة: نسبة كبيرة من الشباب يشارك فى الانتخابات بما يمثل دافع للعديد من هذه الفئة للحرص على المشاركة السياسية وفرصة لإثبات قدرة هذه الفئة وضمان مستقبل سياسى لهم.

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ونوهت: لا بد من العمل على إنجاح الانتخابات وذلك من خلال المشاركة الفعالة وخاصة من فئة الشباب، حتى ننهى حالة العزوف السياسى المنتشرة خلال العقدين الماضيين وضعف أدوار الأحزاب فى الشأن السياسى.

ونوهت: لدى ثقة كبيرة فى وعى الشباب وحرصهم على المشاركة خاصة وأن لهذه الانتخابات دورا كبيرا فى توفير الثقة للأجيال الشابة فى التجربة الديمقراطية.