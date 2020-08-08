شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عقد جلسة حلف اليمين لأعضاء الصعيد الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، بعد غدا الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية، لمحامى، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، الوادى الجديد.

وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، ويترأسها النقيب العام رجائى عطية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

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وشددت النقابة العامة للمحامين على أن جلسة حلف اليمين لمحامى الجدول العام قاصرة على المحامين والمحاميات فقط، وأنه غير مسموح بحضور أى مرافق لقاعة الجلسة، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، ولن يسمح إلا بذلك، وأنه سيتم توفير 3 أتوبيسات من النقابة العامة لنقل المحامين من أمام قاعة الحلف باتحاد عمال مصر بوسط البلد إلى مقر النادى النهرى بالمعادى، عقب الجلسة مباشرة لاستلام الكارنيه.

وأكدت نقابة المحامين أنه لن يُسمح بدخول قاعة الحلف بدون ارتداء الكمامة والالتزام بارتداء البدلة الكاملة للمحامين وأنه يحق لكل من تأخر عن جلسة حلف يمين سابقة الحضور فى أى جلسة قادمة.