لطلاب الثانوية.. 6 حالات تحصل فيهم على درجات بعد تقديم تظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يحصل فيها الطالب على درجات عند تقديم تظلم، على نتيجته في الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة، الخميس الماضي.

وينشر "الخليج 365" الحالات التي يحصل فيها الطالب على درجات من التظلم:

1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

2- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

3- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

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4- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره، إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

5- عند وجود خطأ في جمع الدرجات.

6- عدم وجود سؤال لم يتم تصحيحه.

وتتولى الإدارة العامة للامتحانات، اتخاذ إجراءات إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بنتيجة الطالب أو الطالبة، بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

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