الصليب الأحمر اللبناني: ١٤٢ إصابة في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 142 في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وشهد محيط البرلمان اللبناني تظاهرات عنيفة وغاضبة واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية، ما أدى إلى إصابة العشرات.

بينما اقتحم محتجون في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية مقر وزارة الخارجية، ورفعوا أعلام مكتوب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح.. عاصمة الثورة".

من جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "يتفهم غضب المواطنين"، داعيا إياهم "لضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل أشكال العنف".

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