خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن أنه جرى خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوية العامة من 255 درجة إلى 250 درجة كحد أدنى.

وأشار "باهي"، في بيان إعلامي، إلى أن هذا القرار بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدراسة كثافات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، وفي ضوء زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه وأقسامه الحديثة كاللوجستيات البحرية، والمدرسة التكنولوجية، وبعض الأقسام الحديثة بمدارس التعليم الصناعي.

وأوضح أن تطبيقه سيكون بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعينها والتي لايجوز التحويل منها، وعلى من يرغب التقدم إلى إدارة التعليم الثانوي المركزي بديوان مديرية التربية والتعليم خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان.

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