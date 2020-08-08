محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالشرقية، برئاسة اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس المدينة، اليوم السبت، حملة مُكبرة لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظرها حفاظًا على الطلاب من العدوى، لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملة عن إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية وتشميعها بالشمع الأحمر بشارعي "ترعة المنيا" و"شلتوت"، ببندر المدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.